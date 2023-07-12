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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية من رويترز)

لافروف: صراع أوكرانيا لن ينتهي.. إلا بشرط

دبي - العربية.نت
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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة كومباس الإندونيسية نشرت الأربعاء إن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية، وفق رويترز.

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"لا مؤشرات"

كما أضاف في المقابلة التي نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت: "لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية - ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف".

فيما أردف أنه "في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف".

كميات كبيرة من الذخائر

ومن المقرر أن يحضر لافروف قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا هذا الأسبوع، وكذلك سيحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

يشار إلى أن الغرب يقول إنه يريد مساعدة أوكرانيا في كسب صراعها مع روسيا، وقد زودت القوى الغربية كييف بكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الحديثة.

قنابل عنقودية للمرة الأولى

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

فيما أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

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