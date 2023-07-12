مدفيديف يصعد: موسكو والناتو على شفا الحرب

في تصعيد غير مسبوق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن حلف الناتو وروسيا الآن على شفا الحرب، أو بالأحرى في خضمها، وذلك تعليقاً على إنشاء مجلس "أوكرانيا – الناتو"، مشيراً إلى أن هذا المجلس سينتهي وجوده بسبب زوال أحد الطرفين.
وكتب مدفيديف على حسابه في "تويتر" الأربعاء أن "المجلس سينتهي وجوده بسبب زوال أحد الطرفين"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
إلى ذلك أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أيضاً، إلى أنه في عام 2002، تم إنشاء مجلس مشابه بين روسيا والناتو. وشدد على أن الحلف وروسيا الآن على شفا الحرب، أو بالأحرى، في خضمها.
"حرب عالمية ثالثة"
وكان مدفيديف قد حذر الثلاثاء من أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب"، مشددا على أن روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية.
وكتب مدفيديف عبر "تلغرام" أن النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة "الناتو" اليوم، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة، لافتا إلى أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأن أهم تلك الأهداف يتمثل في رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف "الناتو".
يذكر أن زعماء حلف الناتو وافقوا في قمة فيلنيوس على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاثة عناصر، حيث قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع الناتو وإنشاء مجلس "الناتو – أوكرانيا" وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، التي ستقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.
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