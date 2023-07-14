خلال اجتماعه مع بريغوجين.. بوتين عرض على فاغنر الانضمام للجيش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إنه قدم العرض في اجتماع مع المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجن أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من قيام فاغنر بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.

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وانتهى التمرد بمنح موسكو بريغوجن ومقاتلي فاغنر فرصة الاستقرار في بيلاروسيا المجاورة.

وقال بوتين أيضاً إن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.

وقال بوتين للصحيفة: "فاغنر لا وجود لها.. لا وجود لقانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة".

البنتاغون: ليس لفاغنر مشاركة مهمة بأوكرانيا

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس إن مجموعة فاغنر لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا بأي قدر من الأهمية.

وقال البريغادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون "في هذه المرحلة، لا نرى قوات فاغنر تشارك بأي قدر كبير لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا".

وكان مقاتلو فاغنر قد خاضوا بعضاً من أشرس المعارك خلال الحرب في أوكرانيا. لكن في أعقاب تمرد يومي 23 و24 يونيو، مُنح المقاتلون الاختيار بين الذهاب إلى المنفى أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية أو العودة إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن فاغنر تستكمل تسليم الأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.