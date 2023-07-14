روسيا تتهم الناتو برعاية "الإرهاب النووي" لأوكرانيا
زاخاروفا "سقطت طائرة مسيرة أوكرانية في بلدة كورتشاتوف حيث توجد محطة كورسك للطاقة النووية"
اتهمت روسيا، اليوم الجمعة، حلف شمال الأطلسي (الناتو) برعاية ما سمته "الإرهاب النووي" الذي تمارسه أوكرانيا.
جاءت التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ونقلتها وكالة (تاس) للأنباء بعد سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في بلدة كورتشاتوف الروسية التي تضم محطة نووية وذلك بمنطقة كورسك الحدودية.
وقالت زاخاروفا "سقطت طائرة مسيرة أوكرانية في بلدة كورتشاتوف حيث توجد محطة كورسك للطاقة النووية".
وأضافت زاخاروفا "يجب أن تدرك شعوب (الدول الأعضاء) بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن حكومات بلادهم ترعى الإرهاب النووي الذي يمارسه نظام كييف".
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء الروسية عن محافظ إقليم كورسك قوله في وقت سابق اليوم، إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت في كورتشاتوف الليلة الماضية، ما أسفر عن تحطم واجهة ونوافذ مبنى سكني لكن دون وقوع إصابات.
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