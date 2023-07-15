زيارة غير معلنة لرئيس كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
تلتزم سيول منذ فترة طويلة سياسة عدم تزويد مناطق النزاع النشطة بالسلاح
يقوم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزيارة غير معلنة لأوكرانيا، السبت، على ما قال مكتبه، حيث توجّه إلى بلدة بوتشا قبل لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين، حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية"، مشيرًا إلى أن يون سوك يول سيلتقي زيلينسكي في وقت لاحق السبت.
وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس يون سوك يول سيزور نصباً تذكارياً لقتلى الحرب ليضع إكليلاً من الزهور، وسيعقد اجتماع قمة مع الرئيس زيلينسكي".
وأرسلت كوريا الجنوبية، تاسع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وباعت أيضًا دبابات ومدافع هاوتزر إلى بولندا، الحليف الرئيسي لكييف في مواجهة القوات الروسية.
وتلتزم كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة سياسة عدم تزويد مناطق النزاع النشطة بالسلاح، وهو موقف احتفظت به في الوضع الأوكراني، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكييف بإصرار، لإرسال الأسلحة.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع بين يون وزيلينسكي الذي سبق أن حث كوريا الجنوبية على تزويد أوكرانيا بالأسلحة مباشرة، المساعدات المقدّمة من سيول.
تنتج كوريا الجنوبية التي ما زالت من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًا، كميات كبيرة من الأسلحة المتوافقة مع توجيهات التسلّح في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الدبابات ومدافع هاوتزر والذخيرة.
وألمحت سيول إلى أنها قد تعيد النظر في سياستها المتمثلة في عدم توريد الأسلحة الفتاكة. وأشار مكتب الرئيس في وقت سابق من هذا العام إلى أن شن روسيا هجومًا واسع النطاق على مدنيين أوكرانيين يمكن أن يغيّر عقيدتها.
لكن أشار خبراء إلى موقف سيول الدقيق في هذه المسألة، بسبب علاقاتها الاقتصادية مع موسكو شريكها التجاري الخامس عشر في 2022، وتأثير روسيا على جارتها الكورية الشمالية.
-
"الدفاع الروسية" تستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكريةبدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل العرب والعالم
-
البرهان يترأس الوفد السوداني إلى القمة الروسية الإفريقيةمن المقرر عقد القمة والمنتدى الاقتصادي الثاني بين روسيا وإفريقيا في الفترة من 27 إلى 28 يوليو في سانت بطرسبورغ السودان
-
رغم تقييد تركيا أنشطتهم.. دورة في الاستخبارات لعناصر الإخوان باسطنبولكشفت معلومات حصلت عليها "العربية.نت" أن الإخوان يعقدون دورات تدريبية على فنون الاستخبارات لعناصرها المقيمين في تركيا في أكاديمية تسمى "العلاقات الدولية" مصر