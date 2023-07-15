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بنيامين نتنياهو - رويترز

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

ذكر مكتب نتنياهو أنّ الحالة الصحية لرئيس الحكومة جيدة ويخضع لفحوصات

العربية.نت
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نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، السبت، بعد أن شعر بإعياء، حسب مصادر رسمية وإعلامية.

وأكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم.

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وأوضح طبيب نتنياهو للقناة "12" الإسرائيلية، أن "حالة رئيس الوزراء مستقرة"، مشيرا إلى أنه يخضع لفحوصات.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء "كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى".

وقالت القناة "12" إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره أو نقل للسلطة إلى مسؤول آخر.

وعكة سابقة

وتعرض نتنياهو، في أكتوبر العام الماضي لوعكة صحية أيضا خلال أدائه صلاة نهاية يوم الغفران في الكنيس، وظل في المستشفى تحت المراقبة الطبية بعض الوقت.

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وأفاد مستشفى شعاري تسيديك بالقدس في بيان، أن نتنياهو زعيم المعارضة آنذاك"وصل المركز الطبي بعدما لم يكن على ما يرام في نهاية صوم يوم الغفران".

وأضاف أن نتنياهو "خضع لتقييم وسلسلة من الفحوصات الشاملة وكلها كانت طبيعية"، مؤكدا أنه "على ما يرام، وبعد التشاور تقرر أن يمضي الليلة للمراقبة".

وقال مقربون من نتنياهو لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "كان صائما" عند إصابته بالوعكة.

ويصوم اليهود خلال "يوم الغفران" مع غروب الشمس، وحتى الموعد ذاته من اليوم التالي تقريبا (25 ساعة متواصلة).

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