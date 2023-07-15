هل "يحرج" بوتين جنوب افريقيا ويشارك "حضورياً" بقمة بريكس؟

قال نائب رئيس جنوب افريقيا الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الحضور شخصياً للمشاركة في قمة بريكس في البلد الافريقي، الذي يحاول إقناعه بالتغيّب لتجنب التداعيات القانونية والدبلوماسية بشأن مذكرة توقيفه الدولية.

يذكر أن جنوب افريقيا من الدول الموقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنها ملزمة بالقبض على بوتين بناءً على لائحة اتهام صدرت ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

مادة اعلانية

ومن المرجح أن تنتهك سلطات جنوب افريقيا المعاهدة ولن تعتقل بوتين، لكن السماح له بحضور القمة بحرية من شأنه أن يوتر علاقاتها مع الغرب.

من جهته، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إلى أن المناقشات حول صيغة مشاركة بوتين في قمة بريكس القادمة لا تزال مستمرة.

وتعليقاً على تصريح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بأن قمة بريكس في جنوب إفريقيا ستُعقد بحضور شخصي وسيشارك فيها رؤساء الدول الخمس الأعضاء في المجموعة، قال بيسكوف: "صيغة مشاركة بوتين لم تحدد بعد على نحو نهائي.. المناقشات جارية". ووعد بيسكوف بالإعلان عن "القرار النهائي عقب اتخاذه".



بوتين شارك في 2022 في قمة افتراضية لمجموعة بريكس بوتين شارك في 2019 في قمة مجموعة بريكس التي انعقدت حينها في البرازيل

يذكر أن مجموعة بريكس تضم في عضويتها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وستعقد القمة في جوهانسبرغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وفي وقت سباق من يوم الجمعة كان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد قال إن قمة بريكس ستعقد بحضور شخصي، وسيشارك فيها جميع رؤساء الدول الخمس الأعضاء في المنظمة.

وقال رامافوزا: "كانت هناك شائعات بأن القمة ستعقد عبر الإنترنت، لا.. إنها ستعقد وجهاً لوجه، وسيكون هناك العديد من رؤساء الدول، والأهم من ذلك، أن رؤساء الدول الخمس الأعضاء في بريكس سيشاركون في القمة"، حسبما أفادت إذاعة "إيويتنيس نيوز".

وأدلى رامافوزا بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس أعمال بريكس في جوهانسبرغ.