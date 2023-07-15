اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian President Vladimir Putin and South African President Cyril Ramaphosa attend a meeting in Saint Petersburg, Russia June 17, 2023. Ramil Sitdikov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
لقاء بين رامافوزا وبوتين في سان بطرسبرغ في يونيو الماضي
روسيا و بوتين

هل "يحرج" بوتين جنوب افريقيا ويشارك "حضورياً" بقمة بريكس؟

نائب رئيس جنوب افريقيا يقول إن بوتين يريد حضور قمة بريكس في جوهانسبرغ الشهر المقبل.. والكرملين يؤكد أن صيغة مشاركة الرئيس الروسي في القمة بريكس لم تحدد بعد والمناقشات مستمرة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال نائب رئيس جنوب افريقيا الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الحضور شخصياً للمشاركة في قمة بريكس في البلد الافريقي، الذي يحاول إقناعه بالتغيّب لتجنب التداعيات القانونية والدبلوماسية بشأن مذكرة توقيفه الدولية.

يذكر أن جنوب افريقيا من الدول الموقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنها ملزمة بالقبض على بوتين بناءً على لائحة اتهام صدرت ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

مادة اعلانية

ومن المرجح أن تنتهك سلطات جنوب افريقيا المعاهدة ولن تعتقل بوتين، لكن السماح له بحضور القمة بحرية من شأنه أن يوتر علاقاتها مع الغرب.

من جهته، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إلى أن المناقشات حول صيغة مشاركة بوتين في قمة بريكس القادمة لا تزال مستمرة.

وتعليقاً على تصريح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بأن قمة بريكس في جنوب إفريقيا ستُعقد بحضور شخصي وسيشارك فيها رؤساء الدول الخمس الأعضاء في المجموعة، قال بيسكوف: "صيغة مشاركة بوتين لم تحدد بعد على نحو نهائي.. المناقشات جارية". ووعد بيسكوف بالإعلان عن "القرار النهائي عقب اتخاذه".

بوتين شارك في 2022 في قمة افتراضية لمجموعة بريكس
من 2
  • بوتين شارك في 2022 في قمة افتراضية لمجموعة بريكس
  • بوتين شارك في 2019 في قمة مجموعة بريكس التي انعقدت حينها في البرازيل
(2 صور)
بوتين شارك في 2022 في قمة افتراضية لمجموعة بريكس
بوتين شارك في 2022 في قمة افتراضية لمجموعة بريكس
بوتين شارك في 2019 في قمة مجموعة بريكس التي انعقدت حينها في البرازيل
بوتين شارك في 2019 في قمة مجموعة بريكس التي انعقدت حينها في البرازيل
بيلاروسيا: مقاتلون من فاغنر يدربون عدداً من جنودنا العرب والعالم تمرد في روسيا بيلاروسيا: مقاتلون من فاغنر يدربون عدداً من جنودنا

يذكر أن مجموعة بريكس تضم في عضويتها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وستعقد القمة في جوهانسبرغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وفي وقت سباق من يوم الجمعة كان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد قال إن قمة بريكس ستعقد بحضور شخصي، وسيشارك فيها جميع رؤساء الدول الخمس الأعضاء في المنظمة.

وقال رامافوزا: "كانت هناك شائعات بأن القمة ستعقد عبر الإنترنت، لا.. إنها ستعقد وجهاً لوجه، وسيكون هناك العديد من رؤساء الدول، والأهم من ذلك، أن رؤساء الدول الخمس الأعضاء في بريكس سيشاركون في القمة"، حسبما أفادت إذاعة "إيويتنيس نيوز".

وأدلى رامافوزا بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس أعمال بريكس في جوهانسبرغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن يغازل الناخبين ويعفي الأميركيين من 39 مليار دولار "ديون تعليم" بايدن يغازل الناخبين ويعفي الأميركيين من 39 مليار دولار "ديون تعليم"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط