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عناصر من الجيش الروسي - سبوتنك
عناصر من الجيش الروسي - سبوتنك

"الدفاع الروسية" تستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية

بدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل

العربية.نت- وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم إنجاز حملة الربيع لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال هذه الحملة الربيعية، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى لأداء خدمة العلم.

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وقالت الوزارة: "تم إنجاز حملة التجنيد الإلزامي الربيعية لعام 2023. ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 220 الصادر في 30 مارس 2023، تم في ربيع هذا العام، استدعاء 147000 شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية ضمن التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".

وبدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة، إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل.

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