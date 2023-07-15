"الدفاع الروسية" تستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية
بدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم إنجاز حملة الربيع لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال هذه الحملة الربيعية، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى لأداء خدمة العلم.
"الدفاع الروسية" تستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية#العربية pic.twitter.com/eqaR0oSDge— العربية (@AlArabiya) July 15, 2023
وقالت الوزارة: "تم إنجاز حملة التجنيد الإلزامي الربيعية لعام 2023. ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 220 الصادر في 30 مارس 2023، تم في ربيع هذا العام، استدعاء 147000 شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية ضمن التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".
وبدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة، إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل.
-
بعد 10 سنوات على جرائمه.. القبض على سفاح النساء في نيويوركبعد 10 سنوات على جرائمه.. القبض على سفاح النساء في نيويورك العربية ميديا
-
رايس يغادر وست هام ويقترب من أرسنالأعلن وست هام يونايتد يوم السبت رحيل لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم ديكلان رايس عن صفوفه من أجل صفقة قياسية بريطانية.ويرتبط رايس (24 عاما) ... رياضة
-
أرقام صادمة عن أعداد الأطفال ضحايا الهجرة غير الشرعية إلى أوروباأرقام صادمة عن أعداد الأطفال ضحايا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا العربية ميديا