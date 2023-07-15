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A fighter from Russian Wagner mercenary group conducts training for Belarusian soldiers on a range near the town of Osipovichi, Belarus July 14, 2023 in this still image taken from handout video. Voen Tv/Belarusian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT
عناصر فاغنر يدربون الجيش البيلاروسي
تمرد في روسيا

60 شاحنة وحافلة ومركبة.. قافلة لفاغنر تعبر من روسيا لبيلاروسيا

اتجهت القافلة نحو قاعدة عسكرية خارج أوسيبوفيتشي، وهي بلدة تبعد 230 كيلومتراً شمال الحدود الأوكرانية

العربية.نت
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ذكرت مجموعة مراقبة أن قافلة كبيرة تحمل مقاتلين من فاغنر دخلت بيلاروسيا قادمةً من روسيا صباح السبت، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في مينسك أنها تخطط لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين جيش بيلاروسيا وعناصر فاغنر.

وقالت مجموعة "بيلاروسكي هاجون" المستقلة والتي تتبع تحركات القوات المسلحة في بيلاروسيا إن 60 شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة على الأقل عبرت إلى الدولة الواقعة شرق أوروبا برفقة الشرطة البيلاروسية.

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ولم توفر المجموعة صوراً أو مقاطع مصورة للمركبات، لكنها أوضحت أنها كانت تحمل لوحات من مناطق شرق أوكرانيا التي باتت تقع تحت سيطرة روسيا، وحيث قاتل عناصر فاغنر في صفوف القوات الروسية حتى وقت التمرد الفاشل الشهر الماضي.

مخيم قرب القاعدة العسكرية في اوسيبوفيتشي كان المسؤولون البيلاروسيون قد أكدوا أن عناصرفاغنر سيبيتون فيه،
مخيم قرب القاعدة العسكرية في اوسيبوفيتشي كان المسؤولون البيلاروسيون قد أكدوا أن عناصرفاغنر سيبيتون فيه،
أوكرانيا ترفع اليقظة على الحدود مع بيلاروسيا تحسباً لفاغنر العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا ترفع اليقظة على الحدود مع بيلاروسيا تحسباً لفاغنر

اتجهت القافلة نحو قاعدة عسكرية خارج أوسيبوفيتشي، وهي بلدة تبعد 230 كيلومتراً شمال الحدود الأوكرانية، وفقاً لـ"بيلاروسكي هاجون".

في سياق متصل، أظهرت صور بالأقمار الصناعية حللتها وكالة "أسوشييتد برس" هذا الشهر صفوفاً من هياكل تشبه الخيام بدا أنها نصبت عند القاعدة بين 15 و30 يونيو الماضي.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو قد قال وقتها إن مينسك قد تستغل خبرة وتجربة فاغنر وإنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر. وفي الأسبوع نفسه، أخبر زعيم جماعة مقاتلة مناهضة للوكاشينكو "أسوشيتد برس" بأن هناك موقعاً يبنى لإيواء عناصر فاغنر قرب أوسيبوفيتشي.

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