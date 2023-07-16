15 يوليو 2016.. كيف استذكر أردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة؟

استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بصورة مواطنين سيطروا على دبابة استخدمها عناصر 15 يوليو.

وترحم أردوغان في تغريدة، السبت، على الذين قضوا خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة، معرباً عن امتنانه لهم ولجميع المصابين.

15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/d6c0SikRjq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023

مادة اعلانية

كما أعرب عن امتنانه لجميع المواطنين الذين تصدوا للانقلابيين.

"لن نسمح بنسيان 15 يوليو"

وفي فعالية بمناسبة الذكرى السابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، التي نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وولاية إسطنبول وبلدية أسكودار، قال الرئيس التركي إن حكومته لن تسمح بأن تنسى ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة أو تمحى من الذاكرة، وفق وكالة الأناضول.

كذلك أردف أنه "في الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب، أعلن أننا لن نسمح بنسيان 15 يوليو حتى بعد 70 عاماً".

251 قتيلاً

يذكر أن محاولة الانقلاب الفاشلة أوقعت رسمياً 251 قتيلاً، وأكثر من ألفي جريح.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن بتدبير هذه المحاولة، فيما ينفي غولن وهو حليف سابق لأردوغان، ويقيم في الولايات المتحدة، أي ضلوع له في هذه المسألة.