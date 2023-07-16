أوكرانيا: نتقدم تدريجياً في باخموت.. ونحاول الحفاظ على مواقعنا

أعلنت أوكرانيا، الأحد، أنها تحرز تقدماً قرب مدينة باخموت شرق البلاد، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو الفائت.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تلغرام: "نحرز تقدماً تدريجياً في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا (لأن) العدو يهاجم"، وفق فرانس برس.

مادة اعلانية

كما كشفت ماليار أن قواتها بموقع دفاعي في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك شرق البلاد.

كذلك أوضحت أنه على "مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة بقطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي"، مضيفة أن "معارك شرسة تقع والمواقع تتغير مراراً في اليوم الواحد".

لم يحرز نجاحاً

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لفت في وقت سابق إلى أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي بدأ في يونيو لم يحرز نجاحاً بمواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية بثت الأحد إن "كل محاولات العدو اختراق دفاعنا باستخدام مخزون استراتيجي خصوصاً، لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحاً".

كما أكد أن وضع القوات الروسية على الجبهة "إيجابي"، موضحاً أن "قواتنا تتصرف ببطولة. بطريقة لم يتوقعها الخصم، أنها حتى تهاجم في قطاعات معينة وتسيطر على مواقع أكثر أهمية".

يتقدم ببطء

يشار إلى أن رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندريه يرماك، كان أقر الجمعة بأن الهجوم المضاد لكييف "لا يحرز تقدماً سريعاً"، مؤكداً أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطاً على كييف في هذا الصدد.

والهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو مدعوماً بأسلحة ثقيلة قدمها الغرب، يتقدم ببطء في مواجهة القوات الروسية التي كان لديها متسع من الوقت لإقامة دفاعات قوية، لا سيما زرع حقول ألغام، مع امتلاكها لقوة نيران كبيرة تسمح بقصف القوات الأوكرانية.