المجر: النظرة داخل الناتو لحرب أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ

أكد وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، أن الحالة المزاجية بشأن الصراع في أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ بين الدول الأعضاء في الناتو، مضيفاً أنه "من الواضح أن الحل العسكري لا يأتي بنتائج".

"خطاب عدواني"

وقال: "بعض الدول الأعضاء في الناتو، وفي كثير من الأحيان الأمين العام نفسه، على الرغم من أنه ليس نيابة عن الحلف، ولكن نيابة عن بعض دول الأعضاء في الناتو، تواصل الخطاب العدواني".

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"ندعو لوقف فوري للنار"

كما أضاف في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "نحن، على عكسهم، ندعو بشدة إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وبدء مفاوضات السلام، ومن خلالها التوصل إلى سلام سريع. هذا هو موقف أقلية، لكن المزاج حول هذا الأمر يتغير بشكل ملحوظ. ومن الواضح أن الحل العسكري... لا يؤدي إلى نتيجة".

"خزائن فارغة"

في السياق، قال سكرتير مكتب رئيس مجلس الوزراء المجري، تشابا ديميتر، إن خزائن الاتحاد الأوروبي فارغة بسبب التمويل لأوكرانيا، مع اقتراح ميزانية جديدة لعام 2027 لتخصيص 50 مليار يورو أخرى لكييف، في حين أن بودابست لم تتلق "فلسًا واحدًا" من الأموال المستحقة لها من أموال الاتحاد الأوروبي.

مخاوف من حرب عالمية

كما أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، كان قد حذر من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو.

وقال أوربان: "عضوية أوكرانيا في الناتو كانت ستشعل فتيل حرب عالمية جديدة".

يذكر أن المجر عارضت باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي مارس/آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.