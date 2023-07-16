جوية وبحرية.. تدريبات عسكرية صينية روسية في بحر اليابان
المرة الأولى التي تشارك فيها قوات بحرية وجوية روسية معا في التدريبات
أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن أسطولا تابعا للبحرية انطلق، اليوم الأحد، لينضم لقوات بحرية وجوية روسية في بحر اليابان في تدريب مشترك يهدف إلى "حماية الأمن في الممرات المائية الاستراتيجية".
وقالت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي على وي تشات، اليوم الأحد، إن أسطولا صينيا صغيرا مؤلفا من خمس سفن حربية وأربع طائرات هيلكوبتر محمولة على سفن غادر ميناء تشينغداو وسيلتقي مع القوات الروسية في "منطقة محددة سلفا".
كما ذكرت الوزارة أمس السبت أن قوات بحرية وجوية روسية ستشارك في التدريبات التي ستجرى في بحر اليابان.
المرة الأولى
فيما كشف مراقبون عسكريون أن تلك ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها قوات بحرية وجوية روسية معا في التدريبات، وفق ما نقلته صحيفة "غلوبال تايمز".
ونفذت السفينتان الحربيتان الروسيتان جرومكي وسوفيرشيني المشاركتان في التدريبات الجديدة تدريبا منفصلا هذا الشهر مع البحرية الصينية في شنغهاي على تحركات التشكيلات والتواصل والإنقاذ البحري.
وقبل الرسو في شنغهاي مرت السفينتان على تايوان واليابان مما دفع تايبه وطوكيو لمراقبة وتتبع حركتهما.
والتدريبات المشتركة تشير إلى تعزيز التعاون العسكري بين بكين وموسكو منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتأتي في وقت تواصل فيه الصين رفض دعوات من الولايات المتحدة لاستئناف التواصل العسكري.
وقبل أيام من بدء روسيا عمليتها العسكريةفي أوكرانيا في فبراير شباط 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ شراكة "بلا حدود" قالا إنها تهدف للتصدي لنفوذ الولايات المتحدة.
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