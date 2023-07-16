سيارة دبلوماسي للبيع.. محاولة روسية لقرصنة السفارات بأوكرانيا

اخترق قراصنة روس إعلان دبلوماسي بولندي كان قد عرض فيه بيع سيارته، حيث نشروا برامج ضارة في محاولة للتسلل إلى شبكات السفارات الأجنبية في أوكرانيا، بحسب ما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز".

"بيع سيارة"

وكان الدبلوماسي المقيم في كييف قد أرسل رابط إعلانه عبر البريد الإلكتروني بشأن بيع سيارتة من طراز "بي إم دبليو" إلى عشرات السفارات الأجنبية.

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بعد ذلك، أعاد المتسللون استخدام الإعلان، وربطوا الإشعار ببرامج ضارة، وفقًا للباحثين في" الوحدة 42" التابعة لشركة الأمن السيبراني Palo Alto Networks، ومقرها في ولاية كاليفورنيا.

محاولة الوصول لشبكات السفارات

الهدف من هذه العملية جذب الأشخاص الذين سيضغطون على الرابط الذي يحتوي على صور للسيارة ذات اللون الأزرق الداكن والمعروضة للبيع مقابل 7500 يورو، وبالتالي السماح للمتسللين بسرقة البيانات خلسة بالإضافة إلى الوصول إلى شبكات السفارات.

وصلت لـ22 بعثة

وقال الباحثون إن القراصنة الذين أرسلوا الإعلان المعاد توجيهه إلى 22 بعثة دبلوماسية في كييف، كانوا جزءا من وحدة قرصنة تُدعى "كوزي بير"، والمرتبطة بجهاز المخابرات الخارجية الروسية.

واستخدمت وحدة القراصنة إعلان السيارة لإخفاء برنامج"Spear-phishing" لفتح ثغرة في شبكات السفارات، في إشارة إلى تطور جهود التجسس في موسكو، كما يقول الباحثون.

من جانبه، امتنع الدبلوماسي البولندي عن التعليق وكذلك فعلت السفارة البولندية، في حين لم يتم بيع السيارة حتى الآن.