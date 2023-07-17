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جسر القرم في روسيا (رويترز)

الجيش الأوكراني: حادثة القرم قد تكون استفزازاً من موسكو

العربية.نت - وكالات
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بعدما كشف مسؤولون روس اليوم الاثنين أن جسر القرم، وهو طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، تعرض لأضرار في حادث "طارئ" أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما، في حين أوردت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات على الجسر، علق الجيش الأوكراني على الأمر.

فقد اعتبر أن حادثة جسر القرم قد تكون استفزازاً من موسكو، وفق رويترز.

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فيما قال رئيس برلمان شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا إن أوكرانيا مسؤولة عن حادث جسر القرم الذي أسفر عن مقتل شخصين.

كما أضاف أن الجسر تعرض لهجوم شنه ما وصفه "بالنظام الإرهابي" الأوكراني، مردفاً أن خطط السكك الحديدية الملحق بالجسر لم يتضرر، حسب وكالة الإعلام الروسية.

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