الكرملين يعلن: اتفاق الحبوب "انتهى عملياً" اليوم

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش) "انتهى عملياً"، مشدداً على أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فوراً" عندما تلبى شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "اتفاق البحر الأسود انتهى عملياً اليوم" الاثنين، مضيفاً: "ما إن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود موسكو فوراً إلى الاتفاق حول الحبوب"، وفق فرانس برس.

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فيما لفت إلى أن قرار عدم تجديد الاتفاق لا علاقة له بالهجوم الذي وقع خلال الليل على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، والذي وصفه بأنه "عمل إرهابي"، واتهم أوكرانيا بتنفيذه، مشدداً على أن "لا علاقة للأمرين ببعضهما على الإطلاق. حتى قبل الهجوم الإرهابي، أعلن الرئيس بوتين الموقف".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، حسب وكالة الإعلام الروسية.

إبلاغ أوكرانيا رسمياً

بدوره، صرح سفير موسكو لدى بيلاروسيا، بوريس جريزلوف، أن بلاده أبلغت أوكرانيا رسمياً عبر السفارة الروسية في مينسك بأنها ستعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف جريزلوف أن السفارة أرسلت إخطاراً إلى أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، وأن الاتفاق سينتهي اعتباراً من 18 يوليو، وفق رويترز.

تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية

يذكر أن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 يهدف إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها.

كما تم مده عدة مرات، لكن أجله يحل ‬الاثنين. وكانت روسيا تقول منذ شهور إن شروط التمديد لم تتحقق.

هجوم على جسر القرم

يأتي ذلك فيما قتل مدنيان هما رجل وامرأة كانا في سيارة بهجوم تبنته أوكرانيا استهدف ليل الأحد الاثنين جسراً يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، حسب السلطات الروسية التي فتحت تحقيقاً بتهمة تنفيذ "عمل إرهابي".

وذكرت هيئة التحقيق الروسية في بيان أن "مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر"، موضحة أيضاً أن ابنتهما أصيبت بجروح.

"ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات"

كما أضافت هذه الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية أن "التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".

وعن ملابسات الهجوم، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان، إنه وقع عند الساعة 03.05 (الساعة 00.05 بتوقيت غرينتش) ونفذته "مسيّرات بحرية".

فيما لم يتعرض الجزء المخصص للسكك الحديد على الجسر لأضرار واستؤنفت الحركة قبل ظهر الاثنين، على ما أفادت سلطات القرم. واستؤنفت حركة العبارات أيضاً وطلب من سائقي السيارات استقلالها للعبور.

"مسيرات بحرية"

إلى ذلك أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (اس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.

وأوضح المصدر لفرانس برس أن الهجوم على جسر القرم "هو عملية خاصة لجهاز اس بي يو والبحرية" تم تنفيذها "بواسطة مسيرات بحرية".

في حين رأى رئيس مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي سيرغي ميرونوف أن على موسكو الانتقام من خلال مهاجمة منشآت أوكرانية والتوقف عن التفاوض بشأن اتفاق الحبوب.

يشار إلى أن جسر القرم يمتد على مسافة 18 كيلومتراً ودشن العام 2018 بعد ضم شبه الجزيرة في 2014.