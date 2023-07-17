بعدما دخلت أجواءها.. بيلاروسيا تسقط مسيّرة أوكرانية

أعلنت بيلاروسيا اليوم الاثنين أن قوات حرس حدودها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أوكرانية دخلت أجواءها بالقرب من نهر دنيبرو أمس الأحد.

وقال حرس الحدود في روسيا البيضاء إنه بدأ اتخاذ "إجراءات إدارية" عقب الحادث.

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ويمتد نهر دنيبرو على طول 2290 كيلومترا، فهو ينبع في روسيا ويعبر بيلاروسيا. كما يجتاز أكثر من ألف كيلومتر في أوكرانيا ليصب في البحر الأسود.

هجوم جسر القرم

جاء ذلك، بالتزامن مع تعرض جسر القرم الذي يعد خط إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيرات بحرية".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.

كما أوضح لوكالة فرانس برس أن الهجوم على جسر القرم "هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية" تم تنفيذها "بواسطة مسيرات بحرية".

فيما أكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن "مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر" جراء الهجوم، لافتة أيضاً إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.

عمل إرهابي

كذلك أضافت الهيئة المكلفة بالقضايا الإجرامية الرئيسية أن "التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".

وعن ملابسات الهجوم، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان، إنه وقع عند الساعة 03.05 (الساعة 00.05 بتوقيت غرينتش) ونفذته "مسيّرات بحرية".

يذكر أن جسر القرم يمتد على مسافة 18 كيلومتراً ودشن العام 2018 بعد ضم شبه الجزيرة في 2014.