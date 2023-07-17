اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رجب طيب أردوغان (أرشيفية من فرانس برس)

رغم إعلان موسكو.. أردوغان: أعتقد أن بوتين يريد الاستمرار باتفاق الحبوب

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رغم إعلان الكرملين أن اتفاق البحر الأسود الذي تنقضي مهلته رسمياً الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش ليل الاثنين بات في حكم المنتهي، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبدى ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال أردوغان اليوم الاثنين: "أعتقد أنه على رغم تصريحات اليوم، صديقي السيد بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق" الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة، وفق فرانس برس.

أوروبا تدعم مساعي الأمم المتحدة وتركيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب اقتصاد روسيا و أوكرانيا أوروبا تدعم مساعي الأمم المتحدة وتركيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب
مادة اعلانية

لقاء بوتين

كما أشار في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته في جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر إلى أن "وزيرنا للشؤون الخارجية سيتحدث عبر الهاتف (إلى نظيره الروسي) وأنا سأتحدث إلى السيد بوتين بمجرد عودتي".

كذلك جدد التأكيد أنه سيستضيف نظيره الروسي في أغسطس، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستتيح "مناقشة كل هذه القضايا مجدداً"، مردفاً أنه "ربما من الآن إلى حينه، ومن أجل دفع الأمور قدماً، يمكننا اتخاذ إجراءات عبر الهاتف مع السيد بوتين من دون انتظار (حلول) أغسطس".

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق الاثنين أن الاتفاق الذي تنقضي مدته مساء اليوم "انتهى عملياً"، مؤكداً أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فوراً" عندما تلبى شروطها.

سفينة تحمل حبوباً من أوكرانيا في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا (أرشيفية من رويترز)
سفينة تحمل حبوباً من أوكرانيا في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا (أرشيفية من رويترز)

للتخفيف من خطر المجاعة

يشار إلى أن مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، تهدف للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.

كما أتاح الاتفاق الذي تم تمديده مرتين منذ ذلك الحين، تصدير أكثر من 32 مليار طن من الحبوب عبر المواني الأوكرانية.

وسبق لبوتين أن لوح مراراً بالانسحاب من هذا الاتفاق على خلفية عدم الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بروسيا فيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مغربيات يطالبن بعودة أبنائهن المتورطين مع داعش من سوريا مغربيات يطالبن بعودة أبنائهن المتورطين مع داعش من سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط