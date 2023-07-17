روسيا تعلن سقوط مقاتلة سو 25 في بحر آزوف

أعلنت غرفة عمليات إقليم كراسنودار، جنوب غربي روسيا، اليوم الاثنين، سقوط طائرة من طراز "سو-25" في بحر آزوف، ونجاة قائدها، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا أو أضرار.

لا أضرار

جاء في بيان غرفة العمليات على تطبيق تليغرام: "سقطت طائرة "سو-25" في بحر آزوف، ووفقا للمراقبة الموحدة في منطقة ييسك، فقد وردت معلومات في الساعة 15:00 عن سقوط طائرة "سو-25" قبالة الساحل، لا يوجد ضحايا أو أضرار نتيجة الحادث".

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نجاة قائدها

وأكد البيان أن قائد الطائرة قام بتشغيل قاذف المقعد، وقام المنقذون بانتشاله من المياه.

فيما قالت السلطات المحلية إنه تم انتشال الطيار على الفور، فيما تحدثت تقارير عن أن الطيار تعرض لإصابات ويعاني من كسر الساقين وهو يخضع لعملية إنعاش.

لحظة السقوط

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صورها شهود عيان وثقت لحظة سقوط الطائرة ونزول الطيار بالمظلة، ثم وصول مروحية وزوارق إلى موقع الحادث.