كييف: غارات جوية روسية على جنوب أوكرانيا وشرقها

أعلن سلاح الجو الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت هجمات جوية ليلية على جنوب وشرق أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية.

وقالت القوات الجوية على تطبيق المراسلة "تليغرام"، إن ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك كانت مهددة بهجمات بطائرات مسيرة روسية.

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وأضافت أن روسيا ربما تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

من جانبه، قال أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا، إن أنظمة الدفاع الجوي هناك شاركت في صد هجمات بطائرة مسيرة روسية.

هجوم مضاد

وشنت كييف الشهر الماضي، هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا وأخذ زمام المبادرة في الغزو الروسي الشامل الذي دخل الآن شهره السابع عشر.

وحققت كييف مكاسب متزايدة في أجزاء من الشرق والجنوب منذ شن هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن العملية "لا تحقق نجاحا"، وإن محاولات اختراق الدفاعات الروسية باءت بالفشل.