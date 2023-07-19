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من القرم (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

فيديو متداول لحريق داخل قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم

شرعت السلطات بإجلاء حوالي ألفي شخص من محيط القاعدة العسكرية

العربية.نت، وكالات
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قال حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، اليوم الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم. وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.

وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء آر.بي.سي أوكرانيا بوقوع انفجارات في منطقة التدريب.

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هذا وشرعت السلطات بإجلاء حوالي ألفي شخص من محيط القاعدة العسكرية.

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