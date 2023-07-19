روسيا و أوكرانيا
فيديو متداول لحريق داخل قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم
شرعت السلطات بإجلاء حوالي ألفي شخص من محيط القاعدة العسكرية
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قال حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، اليوم الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم. وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.
فيديو متداول لحريق داخل قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم#العربية pic.twitter.com/MaIFNgRrTv— العربية (@AlArabiya) July 19, 2023
وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء آر.بي.سي أوكرانيا بوقوع انفجارات في منطقة التدريب.
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هذا وشرعت السلطات بإجلاء حوالي ألفي شخص من محيط القاعدة العسكرية.
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