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الغواصة أوهاويو
الغواصة أوهاويو

"بمثابة استخدام للنووي".. غواصة أميركية تزعج كوريا الشمالية

دبي - العربية.نت
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أعلنت كوريا الشمالية الخميس أنّ رسو غواصة أميركية مزوّدة بأسلحة نووية في مرفأ في كوريا الجنوبية "قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية".

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شروط استخدام النووي

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام في بيان "أذكّر الجيش الأميركي بأن النشر المتزايد للغواصة النووية الاستراتيجية ووسائل استراتيجية أخرى قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية كما هي محددة في التشريعات السارية في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بشأن سياسة القوة النووية".

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لأول مرة منذ 4 عقود

وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أنّ غوّاصة أميركية مسلّحة نووياً سترسو في الموانئ الكورية الجنوبية للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

زيارة للغواصة

وقام رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي سعى إلى تعزيز العلاقات بين سيول وواشنطن في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، بزيارة غواصة من طراز أوهايو الأربعاء في ميناء بوسان الجنوبي.

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