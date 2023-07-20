يوم انطلاق مونديال السيدات.. إطلاق نار يوقع قتلى بنيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن مسلّحاً أطلق النار في موقع بناء بوسط أوكلاند الخميس ممّا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، قبل أن يلقى مصرعه.







الشرطة في موقع إطلاق النار الشرطة في موقع إطلاق النار الشرطة في موقع إطلاق النار الشرطة في موقع إطلاق النار

ويأتي هذا الهجوم المسلّح في اليوم الذي تنطلق فيه "بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم" التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا من 20 يوليو ولغاية 20 أغسطس.

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وعقب الهجوم، سارع المنتخب الأميركي الموجود حالياً في أوكلاند إلى إصدار بيان طمأن فيه إلى أن جميع أفراده بخير وأمان.

من جهته أكّد رئيس الوزراء كريس هيبكنز أن الهجوم لا يشكّل خطراً على الأمن القومي.