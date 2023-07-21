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سفينة الصواريخ الموجهة إيفانوفيتس خلال مناورات بالبحر الأسود (رويترز)

الكرملين: أوكرانيا تشكل خطراً على الملاحة في البحر الأسود

العربية.نت - وكالات
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أعلن الكرملين، الجمعة، أن ما يصفها بتصرفات أوكرانيا "غير المتوقعة" تشكل خطراً على الملاحة المدنية في البحر الأسود، متهماً كييف بتنفيذ "هجمات إرهابية" في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية بوقت سابق الجمعة، إن أسطولها في البحر الأسود تدرب على إطلاق صواريخ على أهداف على السطح في تدريبات بالذخيرة الحية، بعد يومين من التحذير من أن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود قد تعد أهدافاً عسكرية، حسب رويترز.

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صواريخ كروز

وأوضحت في بيان أنه "وفقاً لخطة التدريب القتالي لقوات أسطول البحر الأسود، أطلق طاقم زورق إيفانوفيتش الصاروخي صواريخ كروز المضادة للسفن على سفينة".

كما أضافت: "أكدت بيانات القياس عن بعد والرصد بالفيديو من طائرات مسيرة نجاح التدريب، ودمرت الضربة الصاروخية السفينة المستهدفة".

كذلك أردفت أن الأسطول تدرب أيضاً على إغلاق المناطق التي رفعت مؤقتاً القيود المفروضة على الشحن، كما تدرب على "احتجاز سفينة مخالفة".

تحذير سابق

يذكر أن روسيا كانت أصدرت تحذيرها في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الاثنين، وإلغائها الضمانات الأمنية للسفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية.

فيما قالت كييف لاحقاً إنها تريد إنشاء طريق شحن مؤقت لمحاولة مواصلة صادراتها من الحبوب، ما دفع روسيا للتحذير من أن أي سفن متجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ستتعامل معها على أنها سفن ربما تحمل شحنات عسكرية.

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