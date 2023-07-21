تركيا: نتنياهو وعباس سيزوران أنقرة خلال الأسبوع المقبل

أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم الخميس، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزوران تركيا الأسبوع المقبل في أيام مختلفة.
وجاء في البيان "الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل بشكل منفصل في تركيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القادة سيصلون إلى بلادنا بدعوة من الرئيس أردوغان، وسيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية".
وسيصل عباس إلى تركيا في 25 يوليو، بينما يصل نتنياهو في 28 يوليو.
هجوم جنين
يذكر أن هجوما إسرائيليا على مخيم جنين في الضفة الغربية مطلع الشهر الجاري استمر يومين دمر خلاله الطرق والأزقة في المخيم وأجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم وقتل 12 فلسطينياً، كما قتل جندي إسرائيلي أثناء الهجوم.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، مع تزايد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في شوارع إسرائيل وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.
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