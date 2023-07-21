انتقده مؤخراً.. زيلينسكي يقيل سفيره لدى بريطانيا

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، سفيره لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، وهو شخصية رئيسية في العلاقات بين كييف ولندن، وفقاً لمرسوم نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت.
ولا يذكر هذا المرسوم أسباب القرار، لكن السفير كان قد انتقد مؤخراً الرئيس الأوكراني، معرباً عن أسفه لـ"سخريته" التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدمها حلفاؤها، وفق فرانس برس.
نائب ينتقد
في السياق، علق النائب الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، على الأمر ، قائلاً إن زيلينسكي مستعد لفصل الموظفين لانتقادهم إياه، ووضع طموحاته فوق طموحات الدولة.
وكتب غونشارينكو على تليغرام: "زيلينسكي يرفض بريستايكو. بعد كلمات زيلينسكي عن والاس واستعداده لشكره كل صباح، قال بريستايكو إن هذه كانت سخرية غير صحية. ولهذا السبب تم طرده. يريد زيلينسكي أن يقول إنهم يضعون مصالح الدولة فوق غضبهم"، حسب وسائل إعلام روسية.
كما شدد على ضرورة عدم إقالة "سفير رئيسي في دولة رئيسية" لمجرد أنه لم يقل إن زيلينسكي هو "أفضل وألطف رئيس في العالم".
ليست "متجر أمازون"
يشار إلى أنه في وقت سابق من يوليو الحالي، طالب بن والاس أوكرانيا بإظهار المزيد من الامتنان لحلفائها، لافتاً إلى أن بلاده ليست "متجر أمازون" لإمدادات الأسلحة.
فيما يبدو أن هذه التصريحات أزعجت زيلينسكي الذي رد ساخراً أنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح على المساعدات العسكرية.
في حين ندد فاديم بريستايكو برد زيلينسكي، واصفاً سخريته بأنها غير صحية.
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