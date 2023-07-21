وزير دفاع طالبان: لا نحتاج لأي تعاون مع واشنطن.. وداعش فتنة

طالب وزير الدفاع في حكومة طالبان بأفغانستان محمد يعقوب مجاهد، بأن يعترف العالم بطالبان "بعد تنفيذ ما طلب منا"، رافضا التعاون أو التفاوض مع واشنطن.

"لا مستشارين لنا من القاعدة"

وأضاف في مقابلة حصرية مع العربية أن طالبان لن تسمح لأي أحد أن يهدد العالم من داخل أفغانستان، مشيرا إلى أن التقارير الأممية عن وجود عناصر للقاعدة كمستشارين لنا خاطئة.

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كما أضاف أن طالبان لا تحتاج لأي نوع من التعاون أو التفاوض مع واشنطن، لافتاً إلى أن لدى أفغانستان حدوداً طويلة مع إيران "ولا نريد أي مشاكل معها أو مع جيراننا".

طائرات قادمة من باكستان

وقال إن حكومة طالبان تعهدت بألا تستخدم أراضي أفغانستان لشن هجمات على أي دولة، مشيرا إلى أن أغلب الطائرات التي تخترق أجواء أفغانستان تأتي من باكستان.

"داعش فتنة"

واعتبر أن داعش فتنة للأمة الإسلامية ووجهنا ضربات قوية لداعش خرسان في أفغانستان، مشددا على عدم وجود أي داعشي بين صفوف طالبان.

ونفى وجود أي علاقة لطالبان باستهداف زعيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل، مضيفا "لم نقتل أي أحد بدون محاكمة لكن هناك من قتل خلال المواجهات".

"لم نعر أشرف غني أي اهتمام"

كما شدد أن طالبان لم تأمر بقتل الرئيس السابق أشرف غني بعد الانسحاب الأميركي، "بل لم نعره أي اهتمام".

فيما حمل وزير دفاع طالبان الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى التي حدثت بعد انسحابها مع أفغانستان، مؤكدا "اتفقنا مع الأميركيين حول أمرين فقط، خروج كامل القوات الأميركية من أفغانستان، وعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدهم".

"السعودية دولة قيادية"

وقال إن السعودية دولة قيادية مهمة "نتطلع أن تلعب دورا في مستقبل بلادنا".

يشار إلى أن حركة طالبان استولت في أغسطس 2021 على العاصمة الأفغانية كابول وأسقطت حكومة الرئيس السابق أشرف غني من دون مقاومة تُذكر من قبل الجيش الأفغاني الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة.

وكتبت الحركة فصلا جديدا في حكم أفغانستان وعادت إلى السلطة مرة ثانية، حيث حكمت البلاد في السابق قبل سقوطها عام 2001.