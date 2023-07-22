أوكرانيا: وصول 5 آلاف من فاغنر لبيلاروسيا.. وجاهزون لأي طارئ

أعلنت كييف، اليوم السبت، وصول نحو 5 آلاف عنصر من مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا.

"جاهزون لمنع الاستفزازات"

وأكد المتحدث باسم دائرة الحدود الأوكرانية العقيد أندريه ديمشينكو، أن قوات الدفاع الأوكرانية جاهزة لأي طارئ، بما في ذلك منع الاستفزازات على الحدود.

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وقال: "أود أن أشير إلى أن أوكرانيا تبذل كل ما هو ضروري لفهم الخطر الحقيقي وضمان الأمن الموثوق به بسبب وجود المرتزقة في بلد مجاور.. نحن نتفاعل وفقًا لذلك.. يتم تعزيز حدودنا بشكل أكبر على طولها وتعزيزها بالوسائل اللازمة".

بولندا تتأهب

وكانت بولندا قد أعلنت أمس الجمعة تأهبها ونشر قواتها على الحدود، مبينة أنها مستعدة "لسيناريوهات مختلفة وفقا لتطور الوضع".

وقال أمين اللجنة الأمنية في بولندا زبيغنيو هوفمان، الجمعة، إنه تقرر نقل تشكيلات عسكرية من غرب البلاد إلى شرقها بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المحلية.

جاءت تصريحات وارسو بالتزامن مع نقل حوالي 1000 من جنودها نحو الحدود في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

تدريبات قرب حدود بولندا

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت الخميس على تليغرام أنه "خلال الأسبوع ستقوم وحدات في القوات الخاصة البيلاروسية وممثلون من مجموعة فاغنر بالتدرب على مهمات قتالية في موقع بريتسكي للتدريب" قرب الحدود مع بولندا، وفق فرانس برس.

كما نشرت مينسك صورا لمدربين ملثمين من فاغنر وهم يقومون بتدريب الجنود البيلاروسيين على استخدام مركبات مدرعة وطائرات مسيرة.

ظهور بريغوجين

وكان رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، قد ظهر في مقطع مصور، يوم الأربعاء، وهو يرحب بمقاتليه في بيلاروسيا، ويخبرهم أنهم لن يشاركوا في حرب الكرملين على أوكرانيا في الوقت الحالي، موضحا أنه يجري تجميع قوتهم من أجل التركيز على إفريقيا، وذلك أثناء تدريب الجيش البيلاروسي.

ووفقا للادعاءات الواردة في منشور لأحد كبار قادة فاغنر، المعروف باسمه الحركي "ماركس"، والذي أعادت قناة فاغنر في تطبيق تليغرام بثه، فإن ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل "ذهبوا أو سوف يذهبون" إلى بيلاروسيا، وذلك على الرغم من صعوبة التحقق من دقة هذا البيان.

تمرد قصير

يذكر أنه في 24 يونيو حين بلغ النزاع ذروته مع هيئة الأركان العامة الروسية، سيطر مقاتلو فاغنر على مقر للجيش في روستوف-أون-دون جنوب روسيا لساعات، وقطعوا مسافة مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.

فيما انتهى تمردهم مساء 24 يونيو باتفاق ينص على مغادرة رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا. وعُرض على مقاتلي فاغنر الانضمام إلى القوات النظامية أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة مع قائدهم إلى بيلاروسيا.