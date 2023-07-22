اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صواريخ هيمارس (ا ب)
صواريخ هيمارس (ا ب)

بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا، قد يكون الثلاثاء القادم، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وتتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات، في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد.

البيت الأبيض: كييف بدأت استخدام القنابل العنقودية أميركا روسيا و أوكرانيا البيت الأبيض: كييف بدأت استخدام القنابل العنقودية

وقال اثنان من المسؤولين، الذين تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، أمس الجمعة، إن القنابل العنقودية غير مدرجة في حزمة المساعدات.

مادة اعلانية

وأوضح المسؤولون أن الحزمة تتضمن عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز سترايكر، وعتادا للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة صواريخ (ناسامس) وهي صواريخ سطح-جو، وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأسلحة مضادة للدبابات، منها (تو) و(جافلين) وذخيرة لأنظمة باترويوت وستنجر المضادة للطائرات.

ولم يتم الانتهاء من الحزمة بعد وقد تتغير بنودها.

وأرسلت الولايات المتحدة ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض، وهي قنابل عنقودية تُطلق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمتر إلى أوكرانيا لأول مرة في وقت مبكر من يوليو تموز.

الحزمة الـ43

والحزمة تمولها آلية سلطة السحب الرئاسي التي تخول الرئيس إرسال مواد وخدمات من المخزون الأميركي دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ. وهذه المواد من فائض المخزون الأميركي.

وحزمة المساعدة الأمنية هذه هي الثالثة والأربعون التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022، ليزيد إجمالي هذه المساعدات عن 41 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاع رأي يرجح خسارة ديسانتيس أمام ترمب في انتخابات الحزب الجمهوري استطلاع رأي يرجح خسارة ديسانتيس أمام ترمب في انتخابات الحزب الجمهوري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط