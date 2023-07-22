في بحر اليابان.. القوات الروسية والصينية تطلق النار على "هدف بحري"

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم السبت، أن القوات البحرية الروسية والصينية أطلقت خلال التدريبات المشتركة "الشمال - التعاون 2023" في بحر اليابان، النار من المدفعية على هدف بحري يحاكي سفينة سطحية.

وقال قسم دعم المعلومات التابع للأسطول في تصريحات للصحافيين: "خلال التدريبات البحرية المشترك"الشمال - التعاون 2023"، قامت وحدة مشتركة من السفن بإطلاق النيران من المدفعية على هدف بحري يحاكي سفينة سطحية لعدو افتراضي، وأطلقت السفن الروسية النار على الهدف من مسافة تزيد عن 5 كيلومترات من مدفعيتي "إيه-190" و "إيه كيه-100" عيار 100 ملم، ودمر البحارة الصينيون الهدف باستخدام مدفعية بحرية عيار 130 ملم طراز "أتش/بي جي-38: ومدفعية عيار 76 ملم".

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إضافة إلى ذلك، عمل البحارة على البحث عن غواصة معادية ومرافقتها وإجبارها على الخروج من منطقة التدريبات، والتي تم اكتشافها بواسطة معدات الصوتيات المائية للسفن.

وتولت مروحية "كا-27 بي إل" المضادة للغواصات والمزودة بأجهزة المسح الصوتي مهمة تتبع الغواصة وتصنيفها.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن التدريبات البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال - التعاون 2023" ستجري خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو في مياه بحر اليابان.

والغرض الرئيسي من التدريبات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.