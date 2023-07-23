انهيار جسر في اليونان وأشخاص محتجزون تحت أنقاضه

انهار جسر قيد الإنشاء الأحد قرب مدينة باتراس في غرب اليونان ما أدى لاحتجاز عدد من الأشخاص أسفل الأنقاض، وفق ما أبلغت دائرة الإطفاء وكالة فرانس برس.

وقالت الدائرة "انهار الجسر. نحن نعمل في الموقع. ثمة أشخاص محتجزون تحت الأنقاض لكن لا نعرف عددهم بالتحديد".

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وفي اليونان أيضا، قالت السلطات إن حريق غابات مستعراً في جزيرة رودس اليونانية منذ خمسة أيام أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق السبت.

وقال نيكوس أليكسيو، المتحدث باسم خفر السواحل لشبكة سكاي التلفزيونية إن سفناً تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قارباً خاصاً أجلت ما لا يقل عن ألفي شخص، بينهم سائحون، من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

وأضاف أن عملية جارية في الوقت الراهن لإجلاء نحو 600 من الشواطئ في كيوتاري وجينادي باتجاه بليميري.

وذكر فاسيليس فاثراكوجيانيس المتحدث باسم خدمة الإطفاء أن السلطات حثت أيضاً نحو ألف شخص على مغادرة قرى بفكي وليندوس وكالاتوس مع اقتراب الحريق منها.

وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ خمسة أيام وأججته الرياح العاتية. وتشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون اليوناني صفوفاً طويلة من السياح وهم يجرون أمتعتهم بينما يسيرون في أحد الطرقات ضمن عملية الإجلاء، بينما شوهد دخان يتصاعد في الخلفية.