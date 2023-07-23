زيلينسكي يطلب انعقاد مجلس الناتو وأوكرانيا لبحث الأمن بالبحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه طلب انعقاد "مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا" لمناقشة الوضع الأمني في البحر الأسود، وخاصة تشغيل ممر تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للحلف العسكري ينس ستولتنبرغ.

وأوضح زيلينسكي في خطابه الليلي المصور أنه طلب خلال المكالمة الهاتفية مع ستولتنبرغ أن ينعقد المجلس الذي تأسس خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الشهر.

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كما أضاف زيلينسكي "لقد انتقلنا إلى مستوى جديد وأكثر تقدما في تعاوننا، وهو مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا، ويمكن أن يكون لهذه الآلية تأثير".

وتابع "اقترحت على ينس أن ينعقد المجلس دون تأخير لإجراء مشاورات حول الأزمة. سينعقد الاجتماع في الأيام المقبلة. يمكننا التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود".

فيما لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى موافقة حلف شمال الأطلسي على الاقتراح.

ارتفاع أسعار الحبوب

وكان مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث قد قال أول من أمس الجمعة إن الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "يحتمل أن يهدد ملايين الأشخاص بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلك".

يذكر أن روسيا انسحبت الأسبوع الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المدعوم من الأمم المتحدة، قائلة إن الدول الغربية تجاهلت مطالبها المتعلقة بتذليل العقبات أمام صادراتها من الأغذية والأسمدة.

وقالت روسيا إن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود يمكن اعتبارها أهدافا عسكرية.

