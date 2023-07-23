نتنياهو يخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ليل أمس السبت، بحسب بيان مصور نشره مكتبه.

وأضاف نتنياهو في البيان: "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".

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وتابع "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي".



وكان نتنياهو (73 عاما) واقفا ومبتسما في التسجيل المصور. وقال إن أطباءه أكدوا له أنه سيغادر المستشفى "بعد ظهر الغد".



وذكر مكتبه أنه سيخضع للإجراء الطبي في مركز شيبا الطبي في حي تل هشومير.

ونُقل نتنياهو إلى هذا المركز أثناء الليل في 15 يوليو/تموز بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف تعرض له أثناء قضاء عطلة على البحر في الجليل دون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في ظل موجة طقس حار.

وأكدت المستشفى في 16 يوليو تموز التشخيص المبدئي بالجفاف، وقالت إن الفحوصات الإضافية التي أجريت له وشملت زرع جهاز مراقبة

تحت الجلد أظهرت أن قلب نتنياهو في صحة جيدة، وإن كان الجهاز سيتيح لأطبائه مراقبة حالته الصحية.