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من أوديسا (أرشيفية من رويترز)
من أوديسا (أرشيفية من رويترز)

الدفاع الجوي الأوكراني يصد هجوماً روسياً على ميناء أوديسا

دبي - العربية.نت
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أفاد أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تيليغرام بأن منظومات الدفاع الجوي صدت هجوماً روسياً آخر على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وحذر كيبر السكان من تصوير القتال الجوي.

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ضربات قرب أوديسا

وفي أعقاب إعلانها إنهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب، شنّت القوات الروسية ضربات ليلية يوم الخميس على مناطق ساحلية في جنوب أوكرانيا تضم منشآت كانت تستخدم في تصدير الحبوب.

وتتهم كييف موسكو باستهداف المنشآت الزراعية والموانئ بشكل متعمد لإعاقة استئناف عمليات تصدير هذه المنتجات.

واستهدف صواريخ روسية من طراز "كاليبر" ليل الخميس الجمعة، منطقة أوديسا لليلة الرابعة تواليا، وفق ما أكد الحاكم المحلي أوليغ كيبر.

صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)
صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)

وأوضح أن القصف أصاب "إهراءات القمح لشركة زراعية من المنطقة. العدو دمّر 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير"، متحدثا عن إصابة شخصين.

وكان مرفآ ميكولاييف وأوديسا الأوكرانيان على البحر الأسود تعرّضا ليل الأربعاء الخميس لضربات روسية نفّذت بواسطة مسيّرات وصواريخ، أدت الى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين بجروح، بحسب مسؤولين.

وشدد الجيش الروسي الخميس على أنه دمّر مواقع لإنتاج وتخزين المسيرات البحرية في أوديسا ومستودعات ذخائر ووقود في ميكولاييف.

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