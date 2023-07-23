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An Afghan man walks through a street covered in mud following flash floods in the Khair Abad area in Ghazni province on July 23, 2023. The death toll from overnight flash floods caused by torrential rain in central Afghanistan has risen to 26, with more than 40 people missing, officials said July 23. (Photo by Mohammad Faisal NAWEED / AFP)
من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
أفغانستان وطالبان

30 قتيلاً جراء الفيضانات.. وطالبان تناشد جماعات الإغاثة

26 شخصاً توفوا في منطقة جلريز التي تبعد 46 كيلومتراً إلى الشرق من كابل بعد ما جرفت الأمطار مئات المنازل المبني أغلبها من الطين

العربية.نت
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ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 30 قتيلاً، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي إن إجمالي عدد القتلى بلغ 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية.

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وأضاف رحيمي إن 26 شخصاً توفوا في منطقة جلريز التي تبعد 46 كيلومتراً إلى الشرق من كابل بعد ما جرفت الأمطار مئات المنازل المبني أغلبها من الطين.

من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
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  • من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
  • من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
  • من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
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من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
من الأضرار التي خلفتها الفيضانات
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وتابع قائلا إن أربعة آخرين قتلوا في كابل وأصيب ما يزيد عن 70 شخصاً في المنطقتين مشيراً إلى أن 40 على الأقل في عداد المفقودين.

وأصدر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد رسالة تعزية ناشد فيها جماعات الإغاثة وسلطات كابل مساعدة الأسر المنكوبة.

وتسببت فيضانات موسم الأمطار العام الماضي في مقتل العشرات في أفغانستان.

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