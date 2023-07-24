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اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس
الشرق الأوسط

القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم في طولكرم بعد اقتحامه

تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية في مخيم نور شمس

العربية.نت
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في تجدد للاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، انفجرت عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية بعد اقتحام القوات للمخيم وتدمير بعض الشوارع وسيارات المواطنين، ومن ثم انسحابها.

قال مراسل "العربية" و"الحدث" إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيمي نور شمس شرق طولكرم، وعقبة جبر في أريحا شرق الضفة الغربية، بعد اقتحام محدود.

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وأضاف أن الانسحاب من مخيم عقبة جبر جاء بعد فشل الجيش الإسرائيلي باعتقال أحد المطارَدين وأن الاقتحام خلف عددا من الجرحى. كما أكد أن المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا من تدمير جرافة إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة ناسفة.

واقتحمت القوات الاسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، وقامت بإطلاق النار ومحاصرة منزل.

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