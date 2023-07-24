القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم في طولكرم بعد اقتحامه

في تجدد للاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، انفجرت عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية بعد اقتحام القوات للمخيم وتدمير بعض الشوارع وسيارات المواطنين، ومن ثم انسحابها.

جانب من أصوات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم نور شمس بـ #طولكرم شمال #الضفة_الغربية فجر اليوم#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/Wx3MTc0AM2 — ا لـحـدث (@AlHadath) July 24, 2023

قال مراسل "العربية" و"الحدث" إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيمي نور شمس شرق طولكرم، وعقبة جبر في أريحا شرق الضفة الغربية، بعد اقتحام محدود.

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وأضاف أن الانسحاب من مخيم عقبة جبر جاء بعد فشل الجيش الإسرائيلي باعتقال أحد المطارَدين وأن الاقتحام خلف عددا من الجرحى. كما أكد أن المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا من تدمير جرافة إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة ناسفة.

بعد اقتحامها المخيم ومحاصرته.. مشاهد لجرافات عسكرية إسرائيلية تقوم بتدمير الشوارع في مخيم نور شمس بـ #طولكرم شمال #الضفة_الغربية#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/d0lahbL4ZN — ا لـحـدث (@AlHadath) July 24, 2023

واقتحمت القوات الاسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، وقامت بإطلاق النار ومحاصرة منزل.