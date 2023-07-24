روسيا تهدد بضرب "أهداف غير تقليدية" في أوكرانيا

قال ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.

وكتب على تطبيق تليغرام: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير تقليدية لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة والمنشآت النفطية".

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يأتي هذا بعد استهداف هجوم بمسيّرتين العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن هذا الهجوم كان "عملية خاصة" نفذتها كييف.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "الهجوم بمسيّرتين على موسكو اليوم كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية" التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.