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FILE PHOTO: Russia's Deputy head of the Security Council Dmitry Medvedev, accompanied by Deputy Defence Minister Nikolay Pankov, visits the Prudboi military training ground in Volgograd region, Russia June 1, 2023. Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
ديمتري ميدفيديف
روسيا و أوكرانيا

روسيا تهدد بضرب "أهداف غير تقليدية" في أوكرانيا

ديمتري ميدفيديف يقول إن روسيا بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا

العربية.نت
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قال ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.

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وكتب على تطبيق تليغرام: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير تقليدية لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة والمنشآت النفطية".

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يأتي هذا بعد استهداف هجوم بمسيّرتين العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن هذا الهجوم كان "عملية خاصة" نفذتها كييف.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "الهجوم بمسيّرتين على موسكو اليوم كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية" التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.

المحققون في مكان وقوع الهجوم في موسكو اليوم
المحققون في مكان وقوع الهجوم في موسكو اليوم
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