مقتل عامل سوري طعناً في الأردن.. واعتقال القاتل خلال ساعات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن الفريق التحقيقي الخاص المشكل من الأمن الوقائي والبحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة حادثة مقتل وسلب إسماعيل الزعبي، وهو عامل يحمل الجنسية السورية ويعمل بمحطة الوقود، تمكن خلال ساعات من بدء التحقيق تم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان أمس بتعرض موظف من جنسية عربية يعمل داخل محطة للوقود في منطقة الهاشمي في العاصمة عمان، وقبل خروجه من المحطة وبحوزته مبلغ مالي يعود للمحطة، للاعتداء من قبل مجهول بواسطة أداة حادة وسلب مبلغ 58 ألف دينار كانت بحوزته، ما يعادل 81 ألف دولار، إذ أسعف للمستشفى بحالة سيئة وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه فيما لاذ المجرم بالفرار.

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وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من الأمن الوقائي والبحث الجنائي ومديرية الشرطة المختصة للتحقيق في الحادثة وتحديد مرتكب الجريمة.

اعتقال القاتل خلال ساعات

وأكّد الناطق الإعلامي أنه من خلال ما تم جمعه من أدلة ومعلومات تمكن الفريق خلال ساعات معدودة من تحديد هوية المجرم وألقي القبض عليه بعد البحث عنه.

وبالتحقيق معه اعترف أنه كان يعمل سابقا في محطة الوقود، وأنه خطط لعملية الاعتداء والسلب أثناء قيام الموظف بنقل المبالغ المالية وجرى بدلالته ضبط 51 ألف دينار من المبلغ المسلوب.

يشار إلى أن عقوبة المجرم هي الإعدام بحسب القانون، إذ إنه ارتكب جناية القتل تمهيداً لارتكاب جناية أخرى.