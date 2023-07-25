بريطانيا: روسيا قد تشن هجمات على سفن مدنية بالبحر الأسود

كشفت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قد يوسع استهداف المزيد من منشآت الحبوب الأوكرانية ، لتشمل هجمات ضد الملاحة المدنية في البحر الأسود.

وقالت للصحافيين "معلوماتنا تشير إلى أن روسيا وضعت ألغاماً بحرية في المياه المؤدية إلى موانئ أوكرانيا في البحر الأسود".

مادة اعلانية

كما بينت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، شارك المعلومات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية اليوم.

أغراض تخريبية

جاء ذلك، فيما أفادت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، أن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو "استخدموا ممر الحبوب في البحر الأسود لأغراض تخريبية، ولم يكونوا مهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية للدول المحتاجة".

وقالت ماتفيينكو في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: "لم يكن أي من أوكرانيا وواشنطن والناتو مهتماً بموضوع تقديم المساعدة للدول التي تحتاج إلى الدعم الغذائي، وكانت لديهم أهداف أخرى، وكانت أهدافا تخريبية وعسكرية - لاستخدام ممر الحبوب في الأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية".

"الناتو لن ينجح في مخططه"

كما أضافت، تعليقاً على اجتماع مجلس "أوكرانيا-الناتو" المقرر عقده 26 يوليو، أن كييف لم تتوجه إلى الأمم المتحدة، بل توجهت إلى حلف شمال الأطلسي، موضحة: "من الطبيعي أن الناتو مهتم باستخدام البحر الأسود، ومن الواضح لأي سبب، لكنه لن ينجح في ذلك، وبالطبع لن يسلم الناتو الغذاء إلى الدول الإفريقية".

وأكدت ماتفيينكو أن الجانب الروسي لن يسمح باستخدام البحر الأسود لإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا و"لاستخدامه لأغراض تخريبية وإرهابية".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونغيسكو، يوم الأحد الماضي، إن اجتماعاً لمجلس "أوكرانيا-الناتو" سيعقد على مستوى السفراء يوم 26 يوليو في بروكسل، وسيكون انتهاء العمل بصفقة الحبوب وإمكانية مواصلة تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود من ضمن موضوعات الاجتماع الرئيسية.