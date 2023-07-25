تحطم طائرة يونانية خلال مكافحة حرائق الغابات

تحطّمت قاذفة مياه على متنها "ما لا يقل عن شخصين"، الثلاثاء، خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، حسب ما علمت وكالة فرانس برس من الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس.
وأكّد أرتوبيوس أن "طائرة يونانية من طراز كندير مع ما لا يقلّ عن شخصين على متنها سقطت قرب قرية بلاتانيستو" في جزيرة إيفيا.
حرائق هائلة
في الأثناء، تشهد اليونان موجة قيظ وحرائق هائلة منذ أكثر من عشرة أيام.
وفي العاصمة اليونانية، يتوقع أن تبلغ الحرارة الثلاثاء 41 درجة مئوية، و44 درجة في وسط البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري بُثّت بدايته مباشرة على القناة التلفزيونية العامة "إي آر تي"، "ستبقى مكافحة الحرائق صعبة دائمًا لأننا نعيش تداعيات الأزمة المناخية"، مضيفًا "أمامنا فصل صيف صعب".
موجة قيظ
وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات القيظ في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).
وسجّلت منطقة غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان حرارة بلغت 46,4 درجة مئوية الأحد.
ورفعت السلطات اليونانية مستوى الانذار في مناطق عدة من البلاد الى "الأحمر" الثلاثاء، ما يعني "خطرا بالغا" من اندلاع حرائق غابات.
حرائق هائلة
وتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي بلغت سرعتها أحيانًا 60 كيلومترًا بالساعة في بحر إيجه إلى حرائق هائلة مستمرة منذ ثمانية أيام.
فيما دُمّر نحو 35 ألف هكتار من المساحات الحرجية حتى الآن في اليونان، بحسب تقديرات الفرع اليوناني لمنظمة WWF غير الحكومية.
واجتاحت الحرائق جزرًا تعد مقاصد سياحية شهيرة مثل جزيرة رودوس قبالة السواحل التركية، وجزيرة كورفو في البحر الأيوني، في ظلّ موسم سياحي حافل بالحجوزات في الفنادق.
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