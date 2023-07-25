روسيا تتقدم كيلومترين خلال 24 ساعة في شرق أوكرانيا
أكد الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه تقدم كيلومترين خلال الساعات الـ24 الأخيرة في شرق أوكرانيا وتحديدا قرب ليمان التي تشكل مركزا للسكك الحديد استعادته القوات الأوكرانية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
تقدم باتجاه ليمان
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "قواتنا حققت تقدما تاما بعمق كيلومترين وبطول أربعة كيلومترات على خط الجبهة" في اتجاه ليمان.
عمليات مضادة
وأضاف البيان أنه خلال "هذه العمليات المضادة الناجحة"، سيطر الجيش الروسي على بلدة سيرغييفكا.
وشنت روسيا أخيرا هجوما جديدا في هذه المنطقة من الجبهة التي تصل إلى شمال شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أسابيع من بدء الهجوم الأوكراني المضاد والذي يتركز في الجنوب.
وأكد الروس قبل أسبوعين أنهم تقدموا لكيلومتر ونصف كيلومتر في اتجاه ليمان.
هجمات حول ليمان
وتحدث الجيش الأوكراني منذ بداية تموز/يوليو عن هجمات روسية حول ليمان التي تبعد خمسين كلم شمال شرق كراماتورسك، المدينة الرئيسية التي تسيطر عليها كييف في شرق أوكرانيا.
ففي الثامن من تموز/يوليو، أسفر قصف روسي استهدف كراماتورسك عن ثمانية قتلى و13 جريحا، وفق السلطات الأوكرانية.
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