على عمق 12 كلم.. زلزال بقوة 5.7 يضرب وسط تركيا

هز زلزال قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، اليوم الثلاثاء، دون وجود تفاصيل عن أضرار، وفق ما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

كما أوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا.

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بدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وقالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية إنه لا توجد آثار سلبية حتى اللحظة بسبب الزلزال في أضنة.

Gerçekten korkutucu görüntüler herkese geçmiş olsun #deprem Kahramanmaraş #Adana Mersin'de Benzin 36 Merkez Bankası'ndan CHP DALLASA DÖNDÜ Adana #Adana Hulki #kemer Umut Evirgen Gaziantep'te pic.twitter.com/9ibhJzwj4m — Ezgi Köse (@ezgikkose) July 25, 2023

هذا وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، اهتزاز جبال كوزان في أضنة جرا ءالزلزال، وتصاعد الغبار في المنطقة.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم.

وفي 6 فبراير الماضي، وقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق يتركيا، وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

وتجاوز عدد قتلى الزلازل في تركيا 49 ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من 500 قتيل في سوريا.

وأدى الزلزال المدمر إلى انهيار 140 ألف مبنى، ما أرغم أصحابها على المكوث في الخيم والملاجئ أو الانتقال إلى مدن أخرى.