موسكو: روسيا ليست في حالة حرب مع الغرب بإفريقيا

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أوليغ أوزيروف، أن روسيا "ليست في حالة حرب مع الغرب بإفريقيا، ولم تكن في حالة حرب، ولم تنو أبداً القيام بذلك".

كما قال أوزيروف اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الروسي-الإفريقي لنادي فالداي للحوار "لقد فقدت الدول الغربية مواقعها في إفريقيا بسبب سياسة الإملاء، وبسبب المعايير المزدوجة، وبسبب السرقة العلنية والصريحة لهذه الدول، والآن في إفريقيا لا يحبون (الغرب) من أجل هذا، وليس بسبب روسيا".

مادة اعلانية

وأشار إلى أن أولوية روسيا هي "إنشاء علاقات طبيعية مع القارة الأفريقية، علاقات عميقة ومتنوعة"، بما في ذلك في مجالات العلوم والثقافة والتعليم وتبادل المعلومات.

ضغوط غربية

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأفريقية تواجه ضغوطا غربية بسبب مشاركتها بالقمة الروسية في سان بطرسبرغ.

وأعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد العديد من الاجتماعات الثنائية وسلسلة من اللقاءات متعددة الأطراف على هامش القمة الروسية الإفريقية، التي ستعقد هذا الأسبوع في سانت بطرسبورغ.

وقال بيسكوف للصحافيين: "بشكل عام، كافة الأيام حتى نهاية الأسبوع ممتلئة للغاية، أي أن هناك فعاليات متعددة الأطراف في إطار القمة، واجتماعات ثنائية، وسنقوم بتحديث هذه المعلومات باستمرار".

ومن المقرر عقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي يومي 27 و28 يوليو في سانت بطرسبورغ، وأقيمت القمة الأولي بهذا النسق في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".