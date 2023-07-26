إدانات واسعة لمحاولة الانقلاب بالنيجر.. وواشنطن: أفرجوا عن الرئيس

بعد احتجاز أفراد الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم في مقر إقامته، نددت الولايات المتحدة ودول غربية وإفريقية بما حدث، داعين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز.

فقد عبر البيت الأبيض عن قلق واشنطن للغاية بشأن التطورات في النيجر، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز من قبل حرسه.

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وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان "ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم".

كما أضاف "نطالب تحديدا بأن يفرج أعضاء الحرس الرئاسي عن الرئيس بازوم ويمتنعوا عن أي عنف"، مشددا على أن النيجر هي "شريك أساسي" للولايات المتحدة.

عودة غير مشروطة

كما دان الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، "محاولة الانقلاب" في البلاد، داعيا إلى "العودة الفورية وغير المشروطة" للعسكريين إلى ثكناتهم.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان بعد ظهر الأربعاء عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري"، مطالبا إياهم بـ"وقف هذا العمل المرفوض فوراً".

الاتحاد الأوروبي يندد

من جانبه، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد "قلق للغاية" إزاء الأحداث الجارية في النيجر.

وقال "يندد الاتحاد الأوروبي بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر".

دعوة للإفراج عن الرئيس

كذلك، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان، الأربعاء، بـ"محاولة الانقلاب في النيجر"، داعية إلى الإفراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.

وأورد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتدعو الانقلابيين إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا".

وأضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة والناس عموما".

ضبط النفس

بدوره، قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم الأربعاء إن جوتيريش يندد بأشد العبارات بأي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال البيان "يتابع الأمين العام الموقف في النيجر عن كثب. ويندد بأشد العبارات بأي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة وتقويض الحكم الديمقراطي والسلم والاستقرار في النيجر.".

الجزائر: وضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول

من جانبها، قالت الخارجية الجزائرية إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر وتدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية.

كما أكدت من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات.

ودعت الجزائر لوضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون.

تاريخ حافل بالانقلابات

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، اليوم الأربعاء، بعد فشل "محادثات" معهم، ومنح الجيش "مهلة" للحرس الرئاسي للإفراج عن محمد بازوم، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة وكالة فرانس برس.

وتاريخ هذا البلد المترامي والفقير والصحراوي حافل بالانقلابات. فقد شهد منذ استقلاله عن فرنسا العام 1960 أربعة انقلابات: الأول في نيسان/ابريل 1974 ضد الرئيس ديوري هاماني والأخير في شباط/فبراير 2020 ضد الرئيس مامادو تانجا، من دون تعداد محاولات الانقلاب الكثيرة.

وكان انتخاب بازوم أول انتقال ديمقراطي للسلطة في دولة شهدت أربعة انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.