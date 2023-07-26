داخل قصره.. الحرس الرئاسي في النيجر يحاصر الرئيس

كشفت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي بمركبات عسكرية في العاصمة نيامي.
وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.
كما تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، بحسب "رويترز".
وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.
ليس انقلاباً
من جانبه، قال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيس بازوم وزوجته "بخير وبصحة جيدة" وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري "ليس انقلابا"، لكنه توتر بسبب "مشكلة مع الحرس الرئاسي"، دون مزيد من التفاصيل.
كما قال مصدر عسكري إقليمي، إن المتمردين الذين يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة لمجلة "جون أفريك" إن بازوم "سليم ومعافى" و"يتفاوض" مع الجنود المعنيين.
-
فيديو مليء بالبراءة والدموع.. طفل يبكي عند رؤية رونالدوحقق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أمنية طفل من خلال التوقيع على قميصه، عقب مواجهة ودّية جمعت فريق "العالمي" مع نظيره باريس سان جيرمان ... سوشيال ميديا
-
"ما بعرف شو عملت".. لبناني يقتل زوجته وينادي الجيران لإسعافهاخلال الآونة الأخيرة، ازدادت حدة الجرائم الاجتماعية في لبنان إلى حد كبير، فبين اليوم والآخر، تكشف وسائل التواصل الاجتماعي عن حوادث مرعبة.فقد أقدم رجل ... سوشيال ميديا
-
دراسة تحذر: الحر الشديد يصيب بنوبات قلبية تؤدي للوفاةتوصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.مضاعفة خطر الإصابة بنوبات قلبيةوأفادت الدراسة التي نُشرت، ... علم