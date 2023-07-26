داخل قصره.. الحرس الرئاسي في النيجر يحاصر الرئيس

كشفت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي بمركبات عسكرية في العاصمة نيامي.

وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.

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كما تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، بحسب "رويترز".

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

ليس انقلاباً

من جانبه، قال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيس بازوم وزوجته "بخير وبصحة جيدة" وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري "ليس انقلابا"، لكنه توتر بسبب "مشكلة مع الحرس الرئاسي"، دون مزيد من التفاصيل.

كما قال مصدر عسكري إقليمي، إن المتمردين الذين يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة لمجلة "جون أفريك" إن بازوم "سليم ومعافى" و"يتفاوض" مع الجنود المعنيين.