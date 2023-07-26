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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

بلينكن: مستعد للتعاون مع نظيري الصيني أياً كان

العربية.نت - وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أنه يتوقع "العمل بشكل جيد" مع نظيره الصيني الجديد وانغ يي، في أعقاب إعفاء سلفه تشين غانغ من منصبه بشكل مفاجئ.

وصرح بلينكن للصحافيين خلال قيامه بزيارة إلى تونغا: "عرفت وانغ يي أيضاً على مدى عقد والتقيت به بشكل متكرر"، مضيفاً: "أتوقع أن أتمكن من العمل معه بشكل جيد كما فعلنا في الماضي"، وفق فرانس برس.

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كما أردف أنه "من المهم بالنسبة لنا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية. وهذا يبدأ بالدبلوماسية، ويبدأ بالتفاعل، وأنا على استعداد للتعاون مع نظيري الصيني المعني أياً يكن"، مشيراً إلى أن إعفاء تشين الذي لم يظهر منذ 25 يونيو قرار سيادي يتعلق بالصين.

كذلك مضى قائلاً: "كان تشين غانغ سفيراً في واشنطن. وقد تعرفت عليه عندما كان سفيراً. أجريت محادثات بناءة معه عندما كان وزير خارجية وأتمنى له التوفيق".

لم تعط أي سبب رسمي

ولم تعط بكين أي سبب رسمي لإقالة تشين أو اختفائه عن الأنظار، لافتة إلى أن الرئيس شي جينبينغ وقع أمراً رئاسياً بتعيين وانغ يي وزيراً للخارجية.

فيما أثار غياب تشين البالغ 57 عاماً والذي يعتبر من المقربين من الرئيس شي جينبينغ وأحد كاتمي أسراره، تكهنات بأنه فقد مكانته أو أنه يخضع لتحقيق رسمي.

افتتاح السفارة

يشار إلى أن بلينكن وصل الأربعاء إلى تونغا حيث سيفتتح رسمياً سفارة بلاده في المملكة الواقعة جنوب المحيط الهادي.

وكانت السفارة قد باشرت عملها في العاصمة نوكو ألوفا في مايو الماضي، إلا أن زيارة بلينكن تعطي مؤشراً على اهتمام واشنطن بمنطقة جنوب الهادي.

كما تأتي الزيارة في إطار جولة لبلينكن تشمل أيضاً نيوزيلندا وأستراليا.

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