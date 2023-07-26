تفجيرات بروكسل 2016.. محكمة بلجيكية تدين 6 بالقتل

أدانت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء 6 رجال بالقتل واثنين في تهم تتعلق بالإرهاب لدورهم في تفجيرات نفذها متطرفون في بروكسل عام 2016 وأودت بحياة 32 شخصاً.

وأدين الستة، وهم من بين 10 وجهت لهم اتهامات، بالقتل والشروع في القتل بسياق إرهابي لدورهم في تفجيرين بمطار بروكسل وثالث في مترو المدينة يوم 22 مارس 2016.

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كما أدين الستة واثنان آخران بالمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

فيما برأت المحكمة رجلين.

صلاح عبد السلام

ومن بين المدانين صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً. وبعد فراره من العاصمة الفرنسية، اعتُقل في بروكسل قبل 4 أيام من الهجمات التي شهدتها العاصمة البلجيكية.

كما من بين المتهمين الآخرين محمد أبريني، الذي ذهب إلى مطار بروكسل برفقة انتحاريين اثنين لكنه فر دون تفجير حقيبته التي كانت تحوي متفجرات، وأسامة كريم، وهو مواطن سويدي متهم بالتخطيط للمشاركة في التفجير بمترو بروكسل.

كذلك أُدين أسامة عطار، الذي يُنظر إليه على أنه زعيم الجماعة ويُفترض أنه قُتل في سوريا.

هجمات نوفمبر 2015

والأربعة من بين 6 متهمين أدينوا بالفعل في فرنسا بشأن هجمات نوفمبر 2015 في باريس، لكن على عكس المحاكمة الفرنسية التي اختتمت العام الماضي بقرار من هيئة قضاة، سوت هيئة محلفين قضية بروكسل.

يشار إلى أن المحاكمة ستشهد عقد جلسات منفصلة لتحديد الأحكام في سبتمبر. ومن تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة قتل سيواجهون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.