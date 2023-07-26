شاهد.. هكذا دمّرت مسيرة "لانسيت" الروسية مركز اتصالات أوكراني

ساعات قليلة فقط فاتت على شكوى قدّمها الجنود الأوكرانيون من تحول طائرات "لانسيت" الروسية الانتحارية المسيرة إلى مصدر رعب حقيقي لهم، حتى ترجمت الشكوى على الأرض.

فقد أظهرت لقطات مصورة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة على محور خيرسون، مشاهد تدمير مركز اتصالات تابع للقوات الأوكرانية بفعل مسيرة "لانسيت".

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ضربة دقيقة

وأوضح الفيديو استهداف مركز اتصالات، حيث كان يتمركز وسط عدد من المنازل، في حين استعرت النيران في عربة الاتصالات المركزية بعد الضربة الدقيقة لمسيرة "لانسيت"، ليهرع الجنود الأوكرانيون لإخمادها.

يذكر أن جنودا أوكرانيين كانوا اشتكوا من أن هذه الطائرات باتت "مشكلة كبيرة جدا"، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكشفوا أنه من الصعب إسقاط هذه الطائرات المسيرة لأنها تبدو مثل القنابل الموجهة أكثر من كونها طائرات مسيرة، مشيرين إلى أنه يمكن اكتشاف اقتراب هذه الطائرات المسيرة فقط قبل فترة قصيرة من الوقت، "عادة 15 ثانية".

والألغام أيضاً

وتابع التقرير أن القوات الروسية تتفوق بمستويات كبيرة على القوات الأوكرانية من حيث المعدات ذات الإلكترونيات اللاسلكية الحديثة، خصوصا قدرتها على التقاط إشارات الهاتف المحمول وتشويش GPS وترددات الراديو.

إلى ذلك، أتت هذه الشكوى الأوكرانية بعد أيام من صدور تقرير أميركي تحدّث عن أن الألغام الأرضية التي زرعتها موسكو، والتي جعلت القوات الأوكرانية تتحرك سيرا على الأقدام بدلاً من التوغل باستخدام الدبابات والمدرعات، وهو ما أعاق تقدّمها وأبطأه، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.