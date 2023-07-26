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فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية من رويترز)
فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية من رويترز)

شوهد في فندق فخم بالمالديف.. نائب يغضب زيلينسكي

دبي - العربية.نت
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أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الأربعاء، أنها دهمت منزل نائب أمضى إجازته في فندق فخم في جزر المالديف، رغم القيود الصارمة المفروضة على مسؤولي الدولة على صعيد أخذ قسط من الراحة في الخارج خلال الحرب مع روسيا.

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مداهمة منزل النائب

وذكرت أجهزة الأمن في بيان أنها قامت مع مكتب التحقيقات الحكومي (DBR) "بمداهمات في منزل النائب الذي استراح في جزر المالديف بحجة (رحلة مهنية)".

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من جهته، أعلن مكتب التحقيقات أنه يحقق في "مشروعية" رحلة النائب يوري اريستوف (48 عاما) من الحزب الرئاسي، الذي شوهد منتصف تموز/يوليو في فندق خمس نجوم في هذا الأرخبيل بالمحيط الهندي.

"مثال يحتذى"

فيما كشفت وسائل الإعلام هذه القضية التي أثارت غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يؤكد ضرورة أن تكون الشخصيات السياسية مثالا يحتذى به.

خيانة

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية، الثلاثاء، إن تفضيل "الجزر والمنتجعات الساحلية في زمن الحرب خيانة لمبادئ الدولة".

وتوجه إلى النواب والعاملين في القطاع العام "عليكم أن تعملوا في أوكرانيا ومن أجل مصالح الشعب الأوكراني".

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