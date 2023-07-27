بالصور.. كيم جونغ أون يلتقي وزير دفاع روسيا في بيونغ يانغ

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الخميس بأن اللقاء "يشكل فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية والتقليدية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا، وفقاً لما يتطلبه القرن الجديد"، حسب فرانس برس.

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"شريك مهم"

يذكر أن وزير الدفاع الروسي كان شدد الأربعاء على أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونغ يانغ حيث استقبل بحفاوة.

وقال إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.

كما أكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة".

الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب

إلى ذلك سيحضر سيرغي شويغو الخميس الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 يوليو 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي يعلن عنها منذ بدء وباء كوفيد-19.

وكان قد وصل مساء الثلاثاء إلى مطار بيونغ يانغ واستقبله كانغ سون نام ثم وضع إكليلاً من الزهر أمام نصب النصر في حرب التحرير بحسب الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

يشار إلى أن روسيا، الحليفة التاريخية لبيونغ يانغ هي إحدى الدول القليلة جداً التي تقيم علاقات ودية مع الشمال.